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Фитнес-клуб в Москве закрылся, оставив клиентов без денег и тренировок

15:05
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Жертвами менеджеров клуба стали свыше трех тысяч человек

Остались без спорта и без денег. На юго-западе Москвы закрылся крупнейший фитнес-центр "Кимберли". Неожиданно для клиентов, но не для владельцев. Оказалось, что фирма погрязла в долгах и перед тем, как передать помещения новым хозяевам, старые решили подзаработать на абонементах в уже несуществующий клуб.

На руках оплаченные годовые абонементы, но фитнес-клуб не работает. О том, что тренировок больше не будет, клиенты узнали в конце июня, когда спортзал внезапно закрылся на ремонт.

"Из-за плохого финансового менеджмента, предыдущее руководство попало в долги, потеряло это здание. Но заблаговременно, как я понимаю, они зарегистрировали два подставных юрлица и принимали деньги уже на него", - говорит потерпевший Алексей Каримов.

 

Новый владелец здания, ознакомившись с бухгалтерий, понял, что проще закрыть клуб на ремонт, чем продолжать работу по старым правилам со множеством нарушений. У бывших собственников тогда еще действовал договор аренды, по которому они вправе были продавать абонементы до конца его действия. Однако клубные карты покупали и на год вперед.

"Ходили слухи, что клуб закрывается. Но мы думали, что ладно, он закрывается на ремонт, потом мы продолжим ходить по нашим абонементам. Оказалось, что совсем не так и нам пообещали вроде как, сказали, что будут возвращать деньги, но на самом деле деньги никому не вернули", - возмущается потерпевшая Ирина Киселева.

Стоимость годового абонемента в среднем составляла 80 тысяч рублей. По примерным подсчетам, жертвами обмана стали около 3 тысяч человек. В офисе продаж из сотрудников оказался всего один менеджер, который подобными вопросами  не занимается.

Фитнес-клуб "Кимберли" работал на протяжении 23 лет, клиенты отмечают, что всегда были довольны, многие ходили туда семьями и поэтому такой поворот событий оказался для них полной неожиданностью. Новый владелец здания уверяет, что после ремонта готов будет готов оказать бывшим клиентам помощь.

"Я сейчас посоветовал бы тем, кто ходит, сохранить договоры и чеки, и когда наступит момент открытия, конечно, конечно они будут на особых условиях. На хороших особых условиях", - обещает Андрей Миропольцев, новый владелец здания.

Уже бывшие клиенты фитнес-клуба "Кимберли" сдаваться не намерены, большинство, конечно, понимают, что потраченные средства полностью вернут вряд ли, но хотят, чтобы виновники, продававшие абонементы, зная о долгом закрытии клуба, ответили по всей строгости закона.

А пока потерпевшие объединяются и собирают подписи, ведь до конца не ясно, сколько всего людей оказалось обманутыми, да и когда откроется новый спортивный комплекс тоже не ясно.

Сергей Деянов, «ТВ Центр»

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Люди возле закрытого фитнес-клуба
Люди возле закрытого фитнес-клуба
Закрытый фитнес-клуб
Закрытый фитнес-клуб
Закрытый фитнес-клуб
Закрытый фитнес-клуб
Закрытый фитнес-клуб
Закрытый фитнес-клуб
Закрытый фитнес-клуб
Закрытый фитнес-клуб
Запкрытый фитнес
Запкрытый фитнес
Люди возле закрытого фитнес-клуба
Люди возле закрытого фитнес-клуба
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