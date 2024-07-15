Эстетика немого кино: в Большом театре представили оперу "Паяцы"

В постановке важна каждая деталь

Чёрно-белое кино - в Большом! Камерная сцена завершает сезон премьерой одной из самых страстных опер - "Паяцы". В весьма необычной трактовке. Чувственная музыка Леонкавалло и либретто сохранены, но само действие перенесено во времена Великого Немого. Где главный герой - Чарли Чаплин.

Удивительно: опера начинается в тишине, без слов и музыки. Камерная сцена Большого театра превращается в кинозал, а на экране - Чарли Чаплин собственной персоной! Перед нами - съемочная площадка. Камера, мотор! И фортепианное сопровождение немого кино внезапно сменяет оркестровая музыка Леонкавалло.

Перенести действие оперы на пару десятилетий вперёд подсказала сама история искусства, говорит режиссёр Ханс-Йоахим Фрай. Первые кинофильмы появились сразу вслед за операми, передающими реальную драму жизни. А Чарли Чаплин, великий Клоун, смешил и смеялся даже тогда, когда его сердце разрывалось от тоски. Так же, как "Паяцы" Леонкавалло. Комедия, трагедия, реальная жизнь – здесь всё сошлось воедино.

В новой постановке "Паяцев" внимательный зритель заметит 12 знаменитых цитат из фильмов Чарли Чаплина, а также узнает других знаменитых актёров - Бастера Китона, Стэна Лорела и Оливера Харди. Эстетика чёрно-белого немого кино во всём: в костюмах и декорациях приглушенных тонов, а главное – в движениях и мимике артистов. Исполнитель партии Тонио - по совместительству сам Чаплин - Дзамболат Дулаев признаётся: самой сложной для него была работа над походкой знаменитого комика.

Зрителю предстоит раскрыть многослойное повествование: вот перед нами герои оперы Леонкавалло, затем они же - персонажи немого кино. А вот хор неожиданно появляется в зале и кажется – это просто люди вокруг нас или даже мы сами? Солистка театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Элеонора Макарова дебютирует на сцене Большого. Она и Недда, и первая жена Чаплина - слепая цветочница, и вторая - красотка в шляпе, и сама Элеонора.

В постановке важна каждая деталь, и каждая – на виду. Это особенность камерного зала. Где граница между кино и разгорающейся между героями драмы, реальностью и игрой, жизнью и смертью? В конечном итоге, была ли это шутка или всё произошло на самом деле? Возможно, этот спектакль - одна большая метафора искусства и человеческой жизни.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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