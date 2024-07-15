В "Москвариуме" родился детёныш белопёрой акулы

Увидеть его могут пока только специалисты

Настоящее событие в "Москвариуме"! Там в семействе редких белопёрых рифовых акул появился детёныш. Популяция этих хищников сокращается, размножаются они нечасто даже в естественной среде обитания. Сейчас акулёнка поселили отдельно от сородичей.

Этот детеныш белоперой акулы пока живет в личном аквариуме, отдельно от сородичей. Посетители увидеть его не могут, зато сотрудники следят за ним практически круглосуточно.

"В первое время после родов могут проявиться какие-то патологии нежелательные, поэтому очень важно, чтобы наши специалисты постоянно наблюдали за ним и отслеживали, правильно ли и полноценно он питается", - пояснила Ирина Мейнцер, заместитель генерального директора центра океанографии и морской биологии "Москвариум".

Специалисты не выявили у него никаких проблем со здоровьем. Акулёнку чуть более месяца, и он развивается в соответствии со своим возрастом, хотя для переселения в общий аквариум ему необходимо время, чтобы подрасти и окрепнуть.

Взрослые особи достаточно внушительных размеров и акуленок пока просто не сможет конкурировать с ними за пищу. Сам малыш всего около 30-40 сантиметров в длину, в то время как его белоперые родственники почти в 3 раза больше.

Распознать белоперую рифовую акулу среди множества соседей по аквариуму очень просто: на кончиках спинного и хвостового плавников у нее белые отметины. Акула любит неподвижно лежать на дне и наблюдать за происходящим. Обитает этот вид в Индийском и Тихом океанах, где благодаря особому строению тела успешно охотится среди коралловых рифов.

"Рацион их состоит в основном из рыбы и различных ракообразных, которых они тоже могут употреблять в пищу. Мы их кормим самой разнообразной рыбой. Это и желтохвост, и тунцы, и красная рыба, всевозможные гольцы, горбуша", - сообщил Сергей Синельников, рыбовод центра океанографии и морской биологии "Москвариум".

Такому набору может позавидовать любой гурман. Но и сами эти акулы ценятся поварами, их мясо и плавники считаются деликатесом. Это, а еще разрушение среды обитания, привело к тому, что популяция этого вида значительно сократилась. Поэтому рождение таких малышей в неволе - событие для всех океанариумов мира.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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