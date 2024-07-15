Маск обвинил Секретную службу США в покушении на Трампа

Эта служба виновата в проблемах с безопасностью, считает бизнесмен

Секретная служба США виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании, где было совершено покушение на экс-президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал в понедельник, 15 июля, американский предприниматель Илон Маск.

Как написал бизнесмен в социальной сети X, комментируя покушение на Трампа, "Секретная служба виновата. И точка". Так Маск отреагировал на сообщения журналистов о том, что Секретная служба обвинила полицию Пенсильвании в появлении на крыше одного из зданий стрелка.

Примечательно, что сам Трамп назвал свое спасение при покушении чудом и похвалил Секретную службу США. По его мнению, агенты проделали "фантастическую работу", когда смогли с первой попытки ликвидировать стрелка.

Политик заявил, что не стал менять свои политические планы, поскольку "решил, что не могу позволить "стрелку" или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим".

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