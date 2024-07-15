В Киеве недовольны отсутствием "четких решений"

Среди доверенных лиц президента Украины Владимира Зеленского растет отчаяние из-за того, что Запад не принимает четких решений для увеличения поддержки Украины. Об этом в понедельник, 15 июля, пишет Bild.

Как указывает издание, "каждый, кто в эти дни разговаривает с доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского, признает растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений сделать все возможное для защиты Украины".

Bild подчеркивает, что "это особенно очевидно, когда речь идет о том, может ли Украина атаковать Россию западным оружием", тем более что в Киеве ожидали от завершившегося недавно саммита НАТО в Вашингтоне решений посущественнее.

Тем временем Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщает, что Зеленский на встречах с чиновниками Евросоюза и НАТО "по 15 раз" повторяет требования увеличить помощь Украине. Это вызывает неприятие и отторжение у западных доноров киевского режима.

При этом в мае госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал "продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, защищающей свою свободу от российской агрессии". Он заверил, что американская помощь Киеву "изменит ситуацию" на фронте.

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