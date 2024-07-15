У российских военных на СВО появилось бронеодеяло

Новинка защищает личный состав и технику от осколочных гранат

Российские бойцы в зоне СВО стали активно использовать бронеодеяла для усиления защиты военной техники от осколков. Изделия также применяются для завешивания блиндажей и укрытия личного состава. Речь идет о противоосколочном одеяле "Эгида-У" производства НИИ Стали (входит в концерн "Калашников" Ростеха).

В результате краш-теста, видео которого обнародовали в Telegram-канале госкорпорации, выяснилось, что такое одеяло способно защитить не только от пуль, но и от атаки FPV-дрона. На испытаниях по образцам стреляли из пистолетов Стечкина и Ярыгина, а также испытывали изделия взрывами ручных гранат Ф-1, сымитировав удар беспилотника. В итоге одеяло удержало 106 из 109 осколков гранаты и все пули.

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