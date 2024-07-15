Уничтожены 36 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Кроме того, наши ПВО поразили 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Также за сутки "Южная" группировка отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 540 военных ВСУ и улучшила положение по переднему краю. Группировка "Восток" также улучшила положение по переднему краю, уничтожила до 125 солдат противника.

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак и уничтожили до 340 украинских военнослужащих. Бойцы группировки "Запад" уничтожили до 585 солдат и девять складов боеприпасов ВСУ.

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