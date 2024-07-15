Красавицей-телохранительницей, закрывшей собой Трампа при покушении, оказалась русская

Сообщается, что раньше девушка жила в Рязани

Дональд Трамп участвует в президентской гонке и считается одним из самых успешных кандидатов. Его шансы резко выросли после теледебатов с действующим главой страны Джо Байденом, после которых в Сети зрители в пух и прах раскритиковали демократа. По их мнению, американский лидер запинался, терял нить разговора, а после дебатов с помощью жены спустился по лестнице.

Закрепил свой успех Трамп во время выступления в Пенсильвании. Прямо во время его эмоциональной речи раздалось несколько выстрелов, одна из выпущенных пуль попала в ухо республиканца. Чтобы спасти Трампа, ему на выручку бросилось несколько телохранителей. Все мировые СМИ облетела фотография, на которой окровавленного Дональда прикрывает несколько бодигардов, причем на переднем плане оказалась миловидная женщина с убранными в пучок волосами.

Выяснилось, что красавицей-телохранительницей будто бы является уроженка России. Политолог Алексей Чадаев в своем телеграм-канале утверждает, что девушка родилась и жила в Рязани, занималась карате, но в начале 2000-ых переехала жить в Америку.

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