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Песков ответил на сообщения о письме нобелевских лауреатов по Украине

14:41
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Подписали письмо более полусотни лауреатов Нобелевской премии

В Кремле пока не ознакомились с письмом нобелевских лауреатов с призывами к России и Украине, а также к Израилю и Хамас о прекращении огня. Такое заявление сделал в понедельник, 15 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать публикацию открытого письма 51 нобелевского лауреата к сторонам конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Подписанты призвали всех участников боевых действий прекратить огонь, обменять пленных и начать мирные переговоры.

Песков отметил, что это письмо, "честно говоря, пока не видели", а потому не смог прокомментировать его по существу, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Киевом. Политик пояснил, что "нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался этим прекращением для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта".

Венгерский премьер Виктор Орбан отмечал, что президент России Владимир Путин имеет ясное представление о том, что произойдет и как Россия победит. Российский лидер не может проиграть, учитывая число российских военных, вооружения и технологии, предупреждал глава правительства Венгрии.

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