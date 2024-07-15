Рабочую группу направили в зону СВО

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому пришлось поручить организовать проверку в 59-ой отдельной мотопехотной бригаде из-за потерь личного состава.

Как сообщил Генштаб ВСУ, для "выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава" было принято решение относительно выезда в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы.

Проверку возглавит начальник военной службы правопорядка украинской армии, сообщает РИА Новости.

Ранее видеообращение военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ появилось в Сети. Они пожаловались украинскому президенту Владимиру Зеленскому на большие потери личного состава из-за ошибок командования.

5 июля Министерство обороны России сообщало, что совокупные потери украинских войск за предшествовавшую неделю превысили 13,5 тысячи человек. Серьезный ущерб был причинен ударами российских бойцов и украинской военной инфраструктуре. Поражены два объекта оборонки, НПЗ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников.

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