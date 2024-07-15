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Пять человек погибли при взрыве на стройке в Чечне

15:01
  • понедельник
  • 15 июля 2024

26 получили ранения

Пять человек погибли при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне.

Инцидент произошел в селе Башин-Кал Итум-Калинского района на стройке местной гидроэлектростанции, пишет RT со ссылкой на дежурную диспетчерскую службу региона.

В настоящий момент известно о 26 пострадавших: шесть человек в тяжелом состоянии отвезли в больницу города Грозный , 15 человек госпитализировали в состоянии средней тяжести в Шатойскую больницу.

На месте работают следственные органы. Причины взрыва пока не называются.

Официально ни власти региона, ни экстренные службы о взрыве и его последствиях не сообщали.

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