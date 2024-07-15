Путин призвал модернизировать металлургические производства

Президент участвует в запуске новых объектов

Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, в том числе для оснащения армии. Такое заявление сделал в понедельник, 15 июля, российский лидер Владимир Путин.

Президент поздравил работников и ветеранов отечественной металлургической отрасли с Днем металлурга, который будут отмечать 21 июля, и отметил, что вся Россия гордится их достижениями.

Владимир Путин по видеосвязи запускает ряд объектов металлургии, расположенных в Донецкой Народной Республике, Нижегородской области и других регионах. Глава государства подчеркнул, что год от года эта отрасль становится все более высокотехнологичной, что открывает новые возможности развития в разных сферах.

При этом Путин отметил, что необходимо проводить глубокую модернизацию металлургических производств. Он рассказал о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли и пообещал создавать дополнительный спрос на продукцию отечественной металлургии, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в последние годы России удалось изменить вектор развития своей экономики. Теперь в основе – производство, а не сырьевой экспорт, наша страна развивается за счет производства, за счет переработки, за счет услуг, а не за счет "нефтянки".

Глава российского кабмина Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам рассказал, что динамика экономики России остается высокой: за первые пять месяцев 2024 года валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram