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Минобороны получило модернизированные истребители МиГ-31

15:18
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Самолеты отправлены к местам постоянного базирования

Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31. Об этом в понедельник, 15 июля, рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу. По завершении наземных и летных испытаний самолеты отправлены к местам постоянного базирования, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота Су-30СМ2 заметили с ракетами класса "воздух — воздух" большой дальности Р-37М. По мнению экспертов, эта ракета станет "длинной рукой" Су-30СМ2.

Между тем эксперты американского издания Military Watch Magazine назвали российский истребитель Су-30СМ грозой украинских безэкипажных катеров. Самолет, используемый российской армией в зоне спецоперации, обладает высокой выносливостью и исключительной маневренностью.

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МиГ-31
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