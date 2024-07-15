Минобороны получило модернизированные истребители МиГ-31

Самолеты отправлены к местам постоянного базирования

Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31. Об этом в понедельник, 15 июля, рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу. По завершении наземных и летных испытаний самолеты отправлены к местам постоянного базирования, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота Су-30СМ2 заметили с ракетами класса "воздух — воздух" большой дальности Р-37М. По мнению экспертов, эта ракета станет "длинной рукой" Су-30СМ2.

Между тем эксперты американского издания Military Watch Magazine назвали российский истребитель Су-30СМ грозой украинских безэкипажных катеров. Самолет, используемый российской армией в зоне спецоперации, обладает высокой выносливостью и исключительной маневренностью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram