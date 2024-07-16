Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Львам стоит устроить приятный вечер в кругу семьи

Овны

Если вы планировали переезд, то сегодня можно рассматривать варианты и обдумывать детали. Солнце и Луна помогут найти исполнителей и выгодные варианты.

Тельцы

Люди, которые вас окружают, открыты для общения и готовы пойти навстречу. Сегодня хорошо знакомиться, просить совета, обращаться в службы поддержки.

Близнецы

Сегодня у вас работает финансовое чутье: может найтись новый источник дохода или подработка. Но не стоит делать громких заявлений, повремените.

Раки

Ваше Солнце дружит с Луной в другом водном знаке, Скорпионе. Это говорит о хорошем самочувствии, ровном настроении и прекрасной работе интуиции.

Львы

Вам доставит удовольствие время, проведенное дома. Устройте приятный вечер в кругу семьи, поговорите с близкими о том, что бы им хотелось изменить в жилище.

Девы

Поездки будут складывать отлично – вы не потратите лишнего времени и сделаете все, что нужно. Не стесняйтесь в пути знакомиться, общаться, узнавать новое.

Весы

Удача светит представителям знака, ищущим более денежную работу. Обратите внимание на крупные компании, в которых вы также сможете получить хороший опыт.

Скорпионы

Торжество водной стихии: Луна в вашем знаке получает поддержку от Солнца в Раке. Постарайтесь почувствовать свое настроение, предчувствия – все окажется в точку.

Стрельцы

День может принести деньги, на которые вы даже не рассчитывали. Возврат налогов, выигрыш, внезапная премия – надеемся, вы не потратите их здесь и сейчас!

Козероги

Ваши новые знакомые могут оказаться весьма влиятельными. Вообще события сегодняшнего дня очень значимые, не отмахивайтесь от входящих предложений.

Водолеи

Звезды разрешают вам пустить в ход свой авторитет и способность влиять на других людей. Вы можете использовать это на работе и тут же получите результат.

Рыбы

Светила в водных знаках – залог спокойствия и благополучия. Сегодня вы под высшей защитой, занимайтесь своими делами, но старайтесь не витать в облаках.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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