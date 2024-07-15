Мать-убийца из Перми заговорила: печальные детали смерти ребенка из чемодана

Женщина хотела свести счеты с жизнью, но передумала

На днях всю страну шокировала новость из Перми. Там на одной из мусорок случайный прохожий обратил внимание на чемодан. Внутри оказался мертвый ребенок - мальчик девяти лет. Вскоре была найдена мать. Вначале подозреваемая в убийстве женщина отказывалась признавать вину, но сегодня, 15 июля, стало известно, что она дала признательные показания.

А теперь в распоряжении журналистов появились новые печальные подробности смерти ребенка. Дама поведала правоохранителям, что предприняла максимум усилий, чтобы убить мальчика. Потом поместила тело в чемодан, а затем хотела свести счеты с жизнью, но передумала, вспомнив о родителях, которые якобы не смогут выплатить ее долги. Тогда она отвезла чемодан на помойку.

Женщина объяснила, что решилась на преступление из-за давления коллекторов, она не хотела, чтобы мальчик остался сиротой.

Примечательно, что пермская мать-убийца вела дневник. Последние страницы из него она предусмотрительно вырвала. Однако специалистам, проанализировавшим записи женщины, и оставшегося оказалось достаточно, чтобы сделать вывод о ее нездоровой психопатической привязанности к сыну: она почти всегда была рядом с ним, не отпускала в садик, школу, не давала общаться со сверстниками, передает SHOT.

Раньше это была полная семья. У мальчика имелись мама и папа. Однако в какой-то момент отец набрал кредитов, в результате пришлось расстаться с машиной и мотоциклом. Потом мужчина и вовсе предпринял попытку сбежать в Америку через Мексику, но был схвачен.

В итоге на женщине сейчас долг в размере трех миллионов рублей. Она занималась продажей автомобилей и зарабатывала порядка 100 тысяч рублей в месяц. Некоторое время назад она вложила средства в ценные бумаги, но все потеряла. На суде мать-убийца попросила домашний арест и призналась, что очень сожалеет.

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