Эксперты вскрыли странные детали покушения на Трампа

Криминалисты утверждают, что стреляли из трех видов оружия

При покушении на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в штате Пенсильвания было использовано не менее трех видов огнестрельного оружия. Вывод экспертов Национального центра медиакриминалистики привел телеканал CNN.

В заключении криминалистов Каталина Григораса и Коула Уайткоттона указано, что первые три выстрела были произведены из одного типа оружия. Пять последующих выстрелов произвели из второго вида оружия, а еще один был использован для финального выстрела, который эксперты назвали "акустическим импульсом".

Кроме того, эксперт-криминалист Роберт Махер уточнил расстояние, с которого производился выстрел. Он предположил, что открывший стрельбу Томас Мэттью Крукс находился в 110-118 метрах от трибуны, на которой выступал Дональд Трамп.

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