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Россия может не продлить отмену запрета экспорта бензина

15:32
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Запрет введен до конца июля

Российское правительство в августе может не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация останется напряженной. Об этом в понедельник, 15 июля, рассказал вице-премьер России Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс.

Как рассказал Новак, неделей ранее проводилось заседание штаба по ситуации на рынке топлива. Его участники решили, что "если ситуация будет напряженной, то в августе не будем продлевать разрешение".

Вице-премьер напомнил, что запрет экспорта бензина отменен лишь до конца июля. При этом пока рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95, цитирует политика РИА Новости.

Ранее российский кабмин снял запрет на экспорт летнего дизельного топлива, поскольку благодаря принятому в сентябре 2023 года комплексу мер внутренний российский рынок насыщен товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином.

Тогда министр энергетики России Николай Шульгинов подчеркивал, что с точки зрения насыщения внутреннего рынка топливом "смотрим будущее с оптимизмом". Однако глава Минэнерго предупредил, что "мы должны контролировать, более оперативно принимать решения".

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