ФРГ тайно передала Украине новую партию военной помощи

По данным СМИ, в тайный пакет вошли 39 танков

Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи в конце июня — начале июля. Об этом в понедельник, 15 июля, пишет немецкое издание Merkur.

По информации источников издания, Киев в рамках этой негласной поставки получил от Берлина десять танков Leopard, 20 боевых машин пехоты Marder, три установки HIMARS, а также системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

Комментарии от официальных лиц в Германии и на Украине по этому поводу пока не поступали.

Тем временем источники рассказали, что среди доверенных лиц президента Украины Владимира Зеленского растет отчаяние из-за того, что Запад не принимает четких решений для увеличения поддержки Украины. СМИ пишут, что "это особенно очевидно, когда речь идет о том, может ли Украина атаковать Россию западным оружием".

Зеленский в ходе поездки в Вашингтон для участия в саммите НАТО пожаловался на недостаточное снабжение Киева союзниками системами ПВО. Украинский политик отметил, что обещанные ВСУ западными странами пять новых систем Patriot, конечно, помогут, но их, как всегда, недостаточно.

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