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В Подмосковье взорвался катер с детьми на борту

15:57
  • понедельник
  • 15 июля 2024

У школьников загорелись волосы

Три ребенка получили ожоги во время прогулки на катере в Подмосковье.

Инцидент произошел накануне на Кудиновском карьере в Ногинском городском округе. Две семьи отдыхали на берегу, когда к ним подошел 69-летний владелец катера и предложил покататься, пишет РЕНТВ.

Отдыхающие согласились, с детьми пошла мама одного из мальчиков. В какой-то момент в моторном отсеке катера разгерметизировался маслопровод, что привело к взрыву мотора. Пламя обдало детей, у них загорелись волосы.

Всего пострадали четверо - женщина и трое школьников, передает РИА Новости. По данным регионального Минздрава, трое детей сейчас находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести.  

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