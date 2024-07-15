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Степаненко вышла замуж: на свадьбе гулял Никита Михалков

15:58
  • понедельник
  • 15 июля 2024

О радостном событии сообщила сама невеста

Как известно, у Никиты Михалкова трое детей: дочери Анна и Надежда и сын Артем. От первой жены Дарьи у Артема него есть дочь Наталья. В этом году ей исполнится 22 года. Она ведет довольно закрытый образ жизни, однако о самом важном событии не смогла промолчать.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" внучка Никиты Михалкова Наталья Степаненко опубликовала фото со свадьбы. Однако кто стал ее супругом, новоиспеченная жена предпочла не говорить. Сообщается, что на торжестве гулял и сам Никита Михалков.

Говорят, несмотря на принадлежность к "не самой талантливой" ветви именитой фамилии, Наталья Степаненко, согласно комментариям в Сети, считается чуть ли не самой красивой внучкой Никиты Михалкова. Отметим, что у Натальи есть брат Александр и сестра Вера. Это дети ее отца от второго брака. По иронии судьбы, нынешнюю супругу Артема Михалкова тоже зовут Дарья.

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