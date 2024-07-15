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Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Калининградской области

16:08
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Kia выехала на полосу встречного движения

Авария с участием автобуса произошла в Калининградской области. В результате ДТП пострадали восемь детей.

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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Kia, за рулем которой находилась женщина, выехала на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с автобусом.

В автобусе находились восемь несовершеннолетних пассажиров. В результате столкновения получили травмы дети и водитель иномарки. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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