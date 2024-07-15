Песков оценил мирный план Орбана

В Кремле не знают конкретного содержания письма премьера Венгрии лидерам ЕС

Кремль в курсе общих подходов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к украинскому урегулированию, но не знает конкретного содержания его письма лидерам Евросоюза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Венгерский руководитель направил европейским коллегам предложения по разрешению конфликта. Как отметил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, если ЕС хочет мира и желает иметь решающий голос в урегулировании противостояния, то должен сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса. Он сообщил, что в плане присутствуют реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график действий.

Напомним, что Виктор Орбан в начале июля побывал на Украине, в России, Китае и США. И как говорят в его окружении, мирные инициативы сформулированы по итогам этих поездок.

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