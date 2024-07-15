Скорость арендных самокатов в Москве снизили до 20 км/ч

Кроме зон, где скорость уже снижена до 5-15 км/ч

Скорость самокатов на всех улицах Москвы от ТТК до МКАД ограничат 20 километрами в час. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Пока это только эксперимент. Он продлится месяц, ожидается, что благодаря ограничениям снизится число аварий с участием самокатов.

Ликсутов отметил, что сейчас в Москве уже 320 медленных зон для самокатов. На них скорость СИМов автоматически замедляется до 5-15 км/ч.

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