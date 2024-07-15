ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд перевел под домашний арест генерала Попова

16:36
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Срок – до 11 октября

Новые данные в деле о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-командующего 58-й армией  Ивана Попова. Военный суд удовлетворил ходатайство следователя и перевел генерала под домашний арест, передает РИА Новости.

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ Наливайченко*
Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву*

Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области.

Еще одному фигуранту дела генерала Попова - предпринимателю Сергею Моисееву, также смягчили меру пресечения. Содержание под стражей заменили домашним арестом до 11 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Иван Попов
Иван Попов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.