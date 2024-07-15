Суд перевел под домашний арест генерала Попова

Срок – до 11 октября

Новые данные в деле о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Военный суд удовлетворил ходатайство следователя и перевел генерала под домашний арест, передает РИА Новости.

Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области.

Еще одному фигуранту дела генерала Попова - предпринимателю Сергею Моисееву, также смягчили меру пресечения. Содержание под стражей заменили домашним арестом до 11 октября.

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