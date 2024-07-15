Кремль убежден в способности "Роснано" выполнить замыслы президента

Компания справилась с целым ворохом проблем

"Роснано" теперь сможет эффективно работать по планам, изначально сформулированным президентом России Владимиром Путиным. Компания успешно справилась с целым ворохом проблем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на представителя "Роснано", компания погасила банковские кредиты и начинает новый инвестиционный цикл с частными инвесторами. На 31 декабря 2020 года внешний долг "Роснано" насчитывал более 146 миллиардов рублей. В 2023 году было погашено 28 миллиардов рублей долга. Российские власти отмечали, что плотно занимаются ситуацией в компании, 100% акций которой принадлежит государству, и пытаются планомерно оздоравливать "Роснано".

Песков признал, что говорить о прорывных решениях рано. Однако ясно, что "Роснано" теперь может выйти на стадию продуманной, плановой, эффективной работы.

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