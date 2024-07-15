Суд во Флориде закрыл одно из дел против Трампа через день после покушения

Экс-президента обвиняли в незаконном хранении секретных документов

Возбужденное ранее против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов закрыто. Такое решение принял суд во Флориде через день после неудачного покушения на политика.

Как сказано в решении судьи, клерку приказано закрыть дело, любые запланированные слушания отменяются, любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано. Поясняется, что основанием для такого заключения стало нарушение правил назначения спецпрокурора, передает ТАСС.

В Трампа стреляли в субботу, на митинге его сторонников в Пенсильвании. Экс-президент был ранен в ухо – позже сообщил, что потерял много крови. Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram