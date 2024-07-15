ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд во Флориде закрыл одно из дел против Трампа через день после покушения

17:33
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Экс-президента обвиняли в незаконном хранении секретных документов

Возбужденное ранее против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов закрыто. Такое решение принял суд во Флориде через день после неудачного покушения на политика.

Эксперты вскрыли странные детали покушения на Трампа
Красавицей-телохранительницей, закрывшей собой Трампа при покушении, оказалась русская

Как сказано в решении судьи, клерку приказано закрыть дело, любые запланированные слушания отменяются, любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано. Поясняется, что основанием для такого заключения стало нарушение правил назначения спецпрокурора, передает ТАСС.

В Трампа стреляли в субботу, на митинге его сторонников в Пенсильвании. Экс-президент был ранен в ухо – позже сообщил, что потерял много крови. Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Покушение на Дональда Трампа
Покушение на Дональда Трампа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.