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Роспотребнадзор потребовал привить от гриппа в 2024 году 60% населения России

18:02
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Региональным властям рекомендуется своевременно вводить необходимые ограничения

Прививочная кампания против гриппа в осенний период 2024 года должна охватить до 60% от численности населения субъекта федерации. Постановление главного государственного санитарного врача России соответствующего содержания опубликовано на интернет-портале правовой информации.

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Что касается групп риска, то в них требуется вакцинировать не менее 75% от общей численности. Это относится к лицам, работающим в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей, свиньями, а также к лицам, занятым разведением домашней птицы или свиней.

Региональным властям рекомендуется своевременно вводить ограничительные меры. Также требуется обеспечить неснижаемый запас противовирусных лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях, предает РИА Новости.

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