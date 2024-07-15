Отслужившие свой срок отправлены домой

Весенний призыв в России завершился 15 июля. Отслужившие срок по призыву российские военнослужащие уволены и отправлены к местам проживания, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что за ходом призыва граждан на военную службу была организована система контроля на всех уровнях. Также была налажена работа прямых телефонных линий Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Работали линии и в штабах военных округов, на них поступило более тысячи звонков.

Что касается призванных на военную службу весной 2024 года россиян, то большинство из них зачислены в учебные соединения и части. Как уточнили в Минобороны, там они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram