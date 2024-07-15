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Собянин: Под брендом "Сделано в Москве" представлено уже более 25 тыс. товаров

18:43
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Проект помогает продвигать столичные товары

Проект "Сделано в Москве", который помогает продвигать столичные товары, объединил более 5,5 тысячи предпринимателей. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 1,5 раза увеличилось и количество городских мероприятий, на которых производители представили свою продукцию. В их числе Московская неделя предпринимательства и Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе", - отметил Собянин.

Как сообщается, на портале проекта представлено более 25 тысяч товаров столичных производителей.

Ранее сообщалось, что программа льготного кредитования для московского бизнеса продлевается. За помощью могут обратиться предприниматели, связанные с приоритетными отраслями экономики.

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