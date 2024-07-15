"Зловещий заговор" усмотрели конгрессмены США за покушением на Трампа

К спецслужбам очень много вопросов

Частью зловещего заговора назвала покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты Дональда Трампа член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин. Как написала конгрессвумен на своей странице в соцсети Х, у нее возникло очень много вопросов.

В частности, Грин спрашивает – как мог этот 20-летний подросток почти в одиночку совершить покушение на президента Трампа. Это, по словам политика, попахивает чем-то более зловещим и масштабным – вокруг инцидента слишком много вещей, не имеющих смысла.

Тейлор-Грин добавила: ей все равно, если ее будут называть сторонницей теории заговора. Только вот кое-кто фантазировал о том, как убьет Трампа, долгое время – и никто не обратил на это внимания. А теперь докажите, что это не заговор, предлагает Грин оппонентам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram