ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 30 гектаров

19:27
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Тушению мешает порывистый ветер

Пламя пожара в поселке Коктебель в Крыму распространилось на 30 гектаров. Данные привели в пресс-службе МЧС России.

Распространение пожара под Новороссийском остановлено
Жителей Дюрсо предупредили об эвакуации из-за страшного пожара

Тушение пожара осложняет погода. В Крыму 32 градуса выше ноля, дует порывистый - до 11 метров в секунду – ветер.

По данным спасателей, авиация продолжает работать на месте происшествия. Самолеты сбросили воду 53 раза, общий объем - 265 кубометров. Группировка пожарных наращивается, к тушению привлечены 278 человек и 28 единиц техники, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Тушение пожара в Крыму
Тушение пожара в Крыму
Самолёт МЧС России Бе-200
Самолёт МЧС России Бе-200
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.