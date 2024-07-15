Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 30 гектаров

Тушению мешает порывистый ветер

Пламя пожара в поселке Коктебель в Крыму распространилось на 30 гектаров. Данные привели в пресс-службе МЧС России.

Тушение пожара осложняет погода. В Крыму 32 градуса выше ноля, дует порывистый - до 11 метров в секунду – ветер.

По данным спасателей, авиация продолжает работать на месте происшествия. Самолеты сбросили воду 53 раза, общий объем - 265 кубометров. Группировка пожарных наращивается, к тушению привлечены 278 человек и 28 единиц техники, передает ТАСС.

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