Мишустин обсудил реализацию нацпроектов "Семья" и "Молодежь и дети"

Программа материнского капитала продолжится

Меры, которые позволят усилить целостную систему поддержки при рождении и воспитании ребенка, были сегодня в центре внимания стратегической сессии по реализации нацпроектов "Семья" и "Молодежь и дети".

Как отметил Михаил Мишустин, продолжится программа материнского капитала, и других социальных льгот. С 2026 года будет предусмотрена ежегодная выплата для родителей, у которых двое и более детей. А чтобы молодые мамы и папы могли совмещать профессиональную деятельность или учёбу с воспитанием детей, предлагается, например, открывать в вузах группы кратковременного пребывания дошкольников.

Ну а теме образования и профессиональной ориентации будущих поколений как раз посвящен нацпроект "Молодежь и дети", разработанный по поручению президента.

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