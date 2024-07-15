Премьер-министр Венгрии направил лидерам ЕС предложения по урегулированию конфликта

Будапешт считает, что для переговоров России и Украины потребуются усилия посредников. Об этом заявляют в окружении премьер-министра Венгрии, который направил лидерам ЕС предложения по урегулированию конфликта. Они сформулированы по итогам визитов Виктора Орбана в начале июля на Украину, в Россию, КНР и США. И, как заявляют в Будапеште, подобные поездки будут продолжены.

"Киев – Москва – Пекин – Вашингтон". Итог дипломатического марафона венгерского премьера, наконец, обрел четкие очертания. Точнее, предложения, которые Виктор Орбан направил европейским коллегам. Детали не сообщаются, но суть ясна:

"Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании конфликта и прекращении кровопролития, она должна прямо сейчас разработать изменение своего курса".

На этом же, кстати, настаивал и Пекин. Еще в марте передав европейцам совместный план КРН и Бразилии. Где главным инструментом разрешения конфликта названы переговоры. Но дипломатия, увы, не самая сильная сторона европейских бюрократов. Рыба, что называется гниет с головы. Единственное, что сейчас предлагает верховный комиссар по иностранным делам Жозеп Баррель - просто саботировать мероприятия, проводимые под председательством Венгрии. В частности, предстоящую встречу глав МИДов. Чтобы Орбану неповадно было.

Раскол в европейских рядах не помог сгладить даже прошедший саммит НАТО, пишет издание HILL. Отмечая, что к своему 75-летию организация окончательно запуталась в своих целях и задачах. Той же Украине, например, не предложено ничего, кроме заверений в безоговорочной поддержке. И то не от всех членов Альянса.

Еще, конечно, дадут оружия. Но даже хваленые самолеты не в силах переломить ситуацию в небе и на поле боя, констатирует Business Insider. Чтобы не привлекать внимание к заведомо убыточным инвестициям, Германия тайно передала Киеву еще 39 танков. Расчет понятен - картинка горящих "Леопардов" наверняка вызвала бы у немцев много вопросов к собственному правительству.

"Если вы посмотрите на опросы общественного мнения в Европе, то увидите, что люди стали решительно настроены против конфронтации с Россией. Все эти рассуждения о битве демократии с фашизмом — полная чушь. Если сейчас в Восточной Европе и есть фашист, то его зовут Зеленский. Посмотрите, что он делает со своим народом", - заявил Дуглас Макгрегор, экс-советник Пентагона.

Речь, прежде всего, о тотальной мобилизации. Которая, по мнению Вашингтона, сейчас ведется крайне неэффективно. Бывший постпред США в НАТО дает Киеву предельно чёткий совет – нужно гнать на фронт 18-летних. Они-то точно выиграют любое сражение. Впрочем, в окружении Зеленского сейчас тотальный пессимизм из-за неопределенности, пишет издание BILD. Ну а сам глава киевского режима якобы уже и не против видеть на так называемом втором саммите мира представителей России. Ну а пока офис Зеленского через депутата Безуглую пытается свалить все промахи на военных. Амплуа у неё такое - критиковать главкомов ВСУ.

Впрочем, и быть камикадзе украинцы не хотят. Согласно свежим опросам, почти половина респондентов не считают постыдным уклонение от воинской службы. Эффекта не имеют даже фото, которые публикует Госпогранслужба страны. 27 человек пытались бежать в соседнюю Молдавию, заплатив за переход границы от 5 до 7 тысяч долларов. Ну а в Одессе вновь подожгли автомобиль сотрудника ТЦК. Слов сочувствия и осуждения под видео немного. В отличие от одобрительных комментариев.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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