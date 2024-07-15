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Власти разрешили пронос оружия на съезд Республиканской партии США

20:03
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Запрещается проходить вооруженным только во внутренний контур

Пронос огнестрельного оружия во внешний контур зоны проведения съезда Республиканской партии США разрешен. Это подтвердил мэр города Милуоки Кавалье Джонсон.

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По словам Джонсона, несмотря на последние события - попытку покушения на экс-президента и наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа - допускается пронос оружия. Вооруженным можно пройти во внешний контур, который также называют мягким периметром.

Мэр Милуоки подчеркнул, что людей с оружием не пропустят во внутренний контур. При этом уже известно, что готовятся акции протеста, которые пройдут во внешнем периметре 15 июля. Для этих акций отведены специальные места, передает ТАСС.

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