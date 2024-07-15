Власти разрешили пронос оружия на съезд Республиканской партии США

Запрещается проходить вооруженным только во внутренний контур

Пронос огнестрельного оружия во внешний контур зоны проведения съезда Республиканской партии США разрешен. Это подтвердил мэр города Милуоки Кавалье Джонсон.

По словам Джонсона, несмотря на последние события - попытку покушения на экс-президента и наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа - допускается пронос оружия. Вооруженным можно пройти во внешний контур, который также называют мягким периметром.

Мэр Милуоки подчеркнул, что людей с оружием не пропустят во внутренний контур. При этом уже известно, что готовятся акции протеста, которые пройдут во внешнем периметре 15 июля. Для этих акций отведены специальные места, передает ТАСС.

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