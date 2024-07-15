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Координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Лиханов и волонтеры доставили гумпомощь в новые регионы

20:14
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Жители новых регионов очень ждали приезда волонтеров

Координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов и волонтеры из столицы доставили гумпомощь в новые регионы. Порядка двух тонн нужных вещей и медпрепаратов были переданы жителям Донецкой и Херсонской областей.

Как рассказал Александр Лиханов, жители новых регионов очень ждали приезда волонтеров. Гуманитарные миссии "Безопасной столицы" будут продолжены, передает АГН "Москва".

"Они были тронуты добротой и отзывчивостью добровольцев Южного округа столицы, которые продолжают заботиться о своих соотечественниках из новых регионов, доставляя самое необходимое. Эти 2 тонны груза – малая часть того, что ежедневно привозят волонтеры из всех регионов нашей родины. Гуманитарные миссии "Безопасной столицы" обязательно продолжатся, ведь помогать нуждающимся – это наша национальная черта, наш долг, который мы ответственно исполняем", – отметил Александр Лиханов.

Кроме того, активисты "Безопасной столицы" организовали для школьников одной из школ Геническа экскурсию в заповедник "Аскания-Нова".

Ранее сообщалось, что волонтеры доставили гумпомощь в город Алчевск в ЛНР. До конца года волонтеры планируют помочь около двум с половиной тысячам человек.

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Доставка гумпомощи в новые регионы
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