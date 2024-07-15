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Пентагон признал, что учитывает "ядерные сигналы" Путина

20:33
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Это вынуждает корректировать действия вооруженных сил

США вынуждены учитывать сигналы России в сфере ядерного сдерживания. Они вынуждают корректировать время от времени действия американских вооруженных сил, признал замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

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По словам генерала, в определенных случаях США, в частности, приходится прекращать полеты своей военной авиации, реагируя на сигналы ядерных государств. Он пояснил, что ВВС США не может совершать полеты в этом районе, потому что это может вызывать обеспокоенность у ядерной державы.

Конкретные предостережения президента России Владимира Путина в адрес США, касающиеся ядерной сферы, Джебара комментировать отказался, оставив это госдепу США. В то же время, он подтвердил, что Пентагон постоянно принимает во внимание такие сигналы и решает, как реагировать на них. Они вызывают обеспокоенность и вынуждают думать, как на них реагировать, передает ТАСС.

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