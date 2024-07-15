Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы

Завтра погода может преподнести такой же сюрприз
Ливневые дожди обрушились в понедельник на столичный регион. В отдельных районах за несколько часов выпало почти 80% месячной нормы осадков, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
Как сообщается в Telegram-канале комплекса, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге, юго-востоке и востоке столицы. Отмечается, что бригады "Мосводостока" оперативно открывали водоприемные решетки, а при необходимости применялась откачивающая техника.
В ведомстве просят москвичей не расслабляться и быть внимательными: по прогнозу синоптиков, завтра на столицу могут вновь обрушиться сверхинтенсивные осадки. Также возможны сильные порывы ветра.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram