Национальный съезд Республиканской партии США открылся в Милуоки

Съезд официально утвердит кандидата в президенты США

Территорию спортивной арены Fiserv Forum в Милуоки заполонили республиканцы. Здесь открылся Национальный съезд Республиканской партии США, старт был дан в 12:45 по местному времени.

Как передает ТАСС, главным событием понедельника станет объявление кандидата в вице-президенты США. Мероприятие, которое продлится четыре дня и будет закрыто для широкой публики, посетят около 50 тысяч человек.

За кандидата от партии на пост президента проголосуют в итоге присутствующие на съезде 2 429 делегатов, представляющих штаты и территории США. Выступят ведущие деятели партии. Выступление бывшего американского лидера Дональда Трампа, который и будет официально утвержден кандидатом в президенты США, станет кульминацией форума.

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