ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Запад готовит обвинения России в применении химоружия

21:41
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может

Страны Запада активно работают с техсекретариатом ОЗХО. Они пытаются заставить его предпринять шаги, направленные на обвинение России в применении химического оружия, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол в Гааге Владимир Тарабрин.

Разведка выявила применение химоружия украинскими войсками под Херсоном
ОЗХО не смогла определить, применялось ли химоружие в конфликте на Украине

По словам Тарабрина, российская сторона, в свою очередь, пытается на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий. Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может. Дипломат подчеркнул, что Москва при этом не исключает приглашения экспертов ОЗХО для изучения свидетельств использования химоружия Киевом.

Тарабрин заявил, что Украина грубейшим образом нарушает Конвенцию, используя против российских военных боевые отравляющие вещества – о чем говорят многие зарубежные эксперты. Кроме того, вопреки Конвенции действуют и США, которые поставляют Киеву эти вещества, приводит слова дипломата РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащий РХБЗ
Военнослужащий РХБЗ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.