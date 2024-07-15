Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может

Страны Запада активно работают с техсекретариатом ОЗХО. Они пытаются заставить его предпринять шаги, направленные на обвинение России в применении химического оружия, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол в Гааге Владимир Тарабрин.

По словам Тарабрина, российская сторона, в свою очередь, пытается на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий. Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может. Дипломат подчеркнул, что Москва при этом не исключает приглашения экспертов ОЗХО для изучения свидетельств использования химоружия Киевом.

Тарабрин заявил, что Украина грубейшим образом нарушает Конвенцию, используя против российских военных боевые отравляющие вещества – о чем говорят многие зарубежные эксперты. Кроме того, вопреки Конвенции действуют и США, которые поставляют Киеву эти вещества, приводит слова дипломата РИА Новости.

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