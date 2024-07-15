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Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты

22:43
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Охрану после покушения в Пенсильвании усилят

В Милуоки в штате Висконсин стартовал национальный съезд Республиканской партии США. На нем Дональд Трамп был объявлен кандидатом на предстоящих в ноябре выборах президента, сообщает РИА Новости.

После покушения присутствие Трампа оказалось под вопросом. Между тем в ходе съезда партии его кандидатура набрала достаточно голосов.

Охрану Трампа после покушения в Пенсильвании усилят до конца его избирательной кампании. Как сообщила секретная служба США, безопасность экс-президенту будут обеспечивать круглосуточно.

Тем временем американские СМИ публикуют первые результаты расследования, к которому в целом много вопросов. Так, со ссылкой на аудиоэкпертизу, CNN пишет, что на митинге в Трампа стреляли из трёх видов оружия.

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