Bild: Орбан призвал главу Евросовета восстановить дипотношения с Россией

Премьер Венгрии написал письму главе Евросовета

Премьер-министр Венгрии Виктор Оран написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила газета Bild.

По его мнению, необходимо также начать переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Орбан считает, что Дональд Трамп в случае победы на выборах США может стать посредником мирных переговоров по Украине.

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