Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН

Глава МИД РФ примет участие в заседаниях СБ ООН в рамках в рамках российского председательства

Делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в НЙ для участия в заседаниях Совбеза ООН в рамках российского председательства. Об этом во вторник, 16 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передаёт ТАСС, Лавров в рамках заседаний проведёт дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства". Кроме того, 17 июля состоится министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

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