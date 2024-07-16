Трамп в случае победы проведёт с Россией переговоры по конфликту на Украине

Об этом заявил выбранный Трампом кандидат в вице-президенты США

Трамп проведёт с Россией переговоры по урегулированию конфликта на Украине и предотвращению ядерной угрозы в случае своей победы на выборах. Об этом во вторник, 16 июля, заявил сенатор Джей Ди Вэнс, которого Трамп ранее этой ночью выбрал своим кандидатом в вице-президенты США.

Вэнс известен в Штатах своими высказываниями против военной помощи Украине. Он также выступает за закрепление нейтралитета Украины и заморозку территориальных споров.

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