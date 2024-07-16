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Зеленский заявил о позитивных сигналах в вопросе ударов по России

08:16
  • вторник
  • 16 июля 2024

Украина пытается добиться от Запада разрешения на такие атаки

Давление украинских властей на западных партнеров в вопросе разрешения наносить удары их оружием по российской территории, возможно, начинает приносить плоды. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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По утверждению политика, Украина начала получать "позитивные сигналы" по использованию западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России.

Никакой конкретики Зеленский не привел, отметив лишь, что речь идет про "некоторые" позитивные сигналы, сообщает Politico.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что планирует вновь просить власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Чиновник заявил, что на решение этого вопроса Вашингтону "может потребоваться еще некоторое время".

Украинский лидер Владимир Зеленский уверял, что "нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России", поскольку решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России лишь у границ с Украиной недостаточно.

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