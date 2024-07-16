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Танк бундесвера выстрелил на федеральной трассе в ФРГ

08:45
  • вторник
  • 16 июля 2024

Бронетехника следовала на учения

Следовавший на учения танк армии Германии произвел несколько выстрелов над автобаном в Баварии. Пострадавших и жертв удалось избежать.

Как рассказали в полиции, это произошло вечером воскресенья, 14 июля. Танк следовал в колонне бундесвера на автобане B12.

По неустановленной причин было произведено несколько выстрелов из одного из орудий танка. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась женщина, она не пострадала.

Избежать пострадавших и жертв помогло то, что орудия танка из соображений безопасности были направлены вверх, а заряды были холостыми, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось об эксцессе в бундесвере, связанном с обучающей миссией для ВСУ. Германские власти отказали в дальнейшем обучении нескольким солдатам Вооруженных сил Украины — их выгнали из ФРГ за использование правоэкстремистской символики.

При этом Берлин, несмотря на давление Киева, отказывается передать украинским военным ракеты Taurus. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркивал, что его страна не собирается пересекать эту "красную линию", тем более что поставки таких ракет ВСУ не разрешат российско-украинский конфликт.

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Танк бундесвера
Танк бундесвера
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