Депутат Делягин разнес версию о стрелявшем в Трампа одиночке: "Кто сделал еще пять выстрелов?"

В деле больше вопросов, чем ответов

42 секунды. Стрелок смотрит в прицел на Трампа. Менее 150 метров до цели. Работу служб безопасности все уже обсудили, мемы уже заполонили Telegram и интернет. Интересно другое: реакция американцев. Ответ на все один: "Это наше внутреннее дело, никому рассказывать не будем". По идее должны быть чистки в рядах спецслужб, как такое могло произойти? Об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике.

— Значит, сразу давайте зафиксируем с точки зрения спецслужб. Лютая ошибка, это как его пропустили через металлоискатель с винтовкой. Я допускаю, что винтовку спрятали внутри заранее, это вполне возможно. Он вел себя странно на проходе через рамки, но это отметили и пропустили. Второе, это то, что снайпер дал запрос, что вижу человека с винтовкой, человек не наш, разрешите открыть огонь. И пока этот бедолага не сделал свои выстрелы, снайпер не получал санкции. Но при этом он открыто лез по лестнице, открыто там устраивался. Люди, которые были на митинге, сообщали полиции и всем службам безопасности, полный игнор. Стандартная проблема, когда безопасность осуществляет несколько структур. Каждый думает, что это сосед. Никто не может себе представить, что кто-то спокойно будет устраиваться. ФБР подумало, что это снайпер Секретной службы, Секретная служба думает, что это личная охрана, личная охрана думает, что это ФБР. Принципиально важно, что? Первое, бедолага сделал три выстрела. Пять выстрелов следующие сделал кто-то другой, большой привет истории про Кеннеди. Последний выстрел сделал снайпер, который убил этого официального террориста. Второе. Что очень важно, руководитель Секретной службы, дама… Ну все смеются, что она "Чупа-чупс" охраняла, но на самом деле, до того, как перейти в компанию "Пепси", она действительно имела большой опыт. Но она феминистка, судя по всему. Она заявила, что ее главная задача в свое время на посту руководителя Секретной службы – довести долю агентов женщин до 40%. Вопрос безопасности охраняемой тушки, судя по всему, был третий. Причем очень четко видно: работала по инструкции наша, из России, бывшая там каратистка, все остальное. Вот она делает все, как положено, а там какая-то тетушка просто села и, значит, защищает себя.

— Вы упоминаете историю Кеннеди, и фильм Оливер Стоун снимал, расследований было куча. До сих пор все равно версия внедряется в мозги, что Ли Харви Освальд был ненормальным одиночкой, который, кстати, побывал в Советском Союзе. А Джек Руби убил Ли Харви Освальда, и он был одиночкой, это очередной одиночка.

— Во-первых, давайте обратим внимание на рост эффективности американского государства. Ли Харви Освальд прожил двое суток. Долго. А этот не прожил нескольких минут. То есть американское государство научилось работать качественно. Что касается сказок про одиночек, ну, знаете, как я понимаю, они пытались обвинить в этом и нас тогда на том основании, что Ли Харви Освальд жил в Минске. Но я думаю, что наши просто им объяснили, как это на самом деле происходило, благо тогда у нас с разведкой все было нормально. И они спросили, ребята, вы хотите, чтобы мы это рассказали всем? На чем, собственно говоря, дискуссия и завершилась.

— Кто следующий в прицеле? Виктор Орбан, который предпринял такую политическую поездку в Москву, в Пекин, встретился во Флориде с Трампом, отказался летать на вертолетах. Урсула фон дер Ляйена понизила представительский уровень на всех собраниях, где будет председательствовать в Венгрии, в Европейском Союзе. Он ощущает себя очередной мишенью, потому что он идет наперекор воле Евросоюза, Соединенных Штатов, наперекор коллективной воле Запада?

— Виктор Орбан выступает против людоедов. Поэтому людоеды действительно представляют для него опасность, по крайней мере, до инаугурации Трампа. Но главной мишенью, я думаю, все равно остается Трамп, потому что задача… Все очень просто: финансовый и спекулятивный капитал уходит со сцены. И Трамп может объединить капитал реального сектора и цифровой капитал, интересы которых совпадают, против умирающих финансовых спекулянтов. Других кандидатов на эту позицию пока нет. Поэтому должен быть уничтожен Трамп. До выборов или после выборов. Он сейчас взял себе в вице-президенты очень яркого политика, который яростно выступал против американской помощи Украине, и выступает и сейчас. Но посмотрим, это своего рода страховка, мол "Ребята, убьете меня, будет еще хуже для вас". Но доказательство того, что в Трампа стрелял не одиночка, это не истерика американского официального и глубинного государства. Отнюдь нет. Дело в том, что кроме трех выстрелов, кто-то сделал еще пять. Вот эти вторые пять выстрелов делал точно не одиночка.

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