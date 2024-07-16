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Болливуду и не снилось: вышедшая на пенсию Ангела Меркель стала частным детективом

08:37
  • вторник
  • 16 июля 2024

Правда, в комедийном сериале

Важнейшим из искусств для нас является кино! Ленинская фраза давно ушла в народ, не потеряла актуальности и поныне. Криминальная реальность, расследование, герой с небывалым чутьём и гипертрофированной интуицией. Познакомьтесь с новым гением - сыщиком по имени Ангела Меркель.

Внешнего сходства не ищите, главное — не это. Политический гений бывшего канцлера трансформировался в талант детектива. Немецкий сериал гремит по всей Европе, в Италии его крутят в прайм-тайм.

Сюжет почти пасторальный: Меркель с мужем уезжает в деревню, подальше от политического ристалища и в индустриальных масштабах начинает расследовать различные преступления, от которых стонет германская глубинка. Мисс Марпл с немецким акцентом.

Это уже новый исторический сериал "Моя леди Джейн". О том, как жила Британия в XVI веке. Была бы скука смертная, хуже, чем в учебниках. Но киногении сварганили такой коктейль! На троне Эдуард VI, чернокожий, скоро умрёт. Занять его место готова леди Джейн Грей - этакая бойкая феминистка, которую насильно выдают замуж за красавца Гилдфорда Дадли. И выясняется, что на самом деле он - жеребец. Конь с копытами в прямом смысле. Вся история с эротическим подтекстом на том и строится.

На фоне этаких страстей Болливуд - индийский кинематограф, всегда отличавшийся предельной карнавальностью и фантастическими мизансценами, сегодня выглядит почти как документальное кино.

Покушение на Трампа нашло живой отклик у киноаудитории и в Сети завирусился ролик. Который как бы подсказывает нам: будь рядом женщина, она бы и от пули уберегла. Романтика!

Искусство по-прежнему в большом долгу перед народом. Такое, где в действительности всё не так как на самом деле.

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Кадр из сериала "Мисс Меркель"
Кадр из сериала "Мисс Меркель"
Ангела Меркель
Ангела Меркель
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