Журналистам пула Лаврова выдали визы США с серьезными ограничениями

Российский министр прибыл на заседание Совбеза ООН

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. С 1 июля председательство в Совбезе на месяц перешло к России.

Сегодня и завтра руководитель нашего МИД возглавит открытые дебаты, которые пройдут на уровне министров. Они будут посвящены многостороннему сотрудничеству и ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь - в секторе Газа. Запланирован и ряд двусторонних встреч.

Со своей стороны, американские власти постарались осложнить работу российской делегации: журналистам, сопровождающим Лаврова, выдали визы с ограничением в передвижениях.

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