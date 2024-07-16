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Вынес раненых с поля боя: новые подвиги российских военных

08:28
  • вторник
  • 16 июля 2024

Они проявляют мужество и отвагу

Прапорщик Дмитрий Полосенко оперативно восстановил поврежденную вражеским ударом аппаратуру связи и наладил координацию попавшего под обстрел подразделения с командованием. Это позволило сохранить жизни наших бойцов и создать условия для дальнейшей атаки.

Рядовой Леонид Куваев в течение нескольких суток под массированным огнём ВСУ беспрерывно доставлял боеприпасы наступающим штурмовым группам и, рискуя собой, эвакуировал с поля боя раненых. Благодаря грамотным действиям Леонида наши подразделения продвинулись вглубь обороны противника. 

 

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