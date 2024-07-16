Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над регионами России

Один из них попал в завод

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 13 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря.

Вражеские беспилотники были сбиты над Ростовской (9), Белгородской (1), Курской (1), Воронежской областями (1) и над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма (1), сообщили в Минобороны России.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что дрон попал на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Начался пожар, никто из работников завода не пострадал.

Пострадавших при атаке на Ростовскую и Воронежскую область тоже нет.

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